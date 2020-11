Un racconto davvero commovente quello raccontato da Vittoria Schisano in un filmato mandato in onda a Ballando con le Stelle

Ancora protagonista a Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano ha raccontato durante una clip mandata in onda dalla conduttrice Milly Carlucci il suo passato davvero duro. Non capisce ancora come la politica non faccia una legge contro l’omotransfobia. Poi ha raccontato: “Non posso dimenticare che ad otto anni volevo andare a scuola di ballo, ma venivo chiamata fr***o dai miei compagni davanti ai loro genitori. Non dimentico tutta la cattiveria gratuita e gli sputi in faccia”. Ieri sera è tornato a fare coppia con lei il maestro di danza, Marco De Angelis, dopo l’intossicazione alimentare superata alla grande.

LEGGI ANCHE -> Vittoria Schisano confessa tutto: il rapporto speciale con Marco

LEGGI ANCHE -> Vittoria Schisano, la paura per Marco De Angelis: è peggiorato

Vittoria Schisano, i complimenti della Carlucci

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La stessa celebre presentatrice ha elogiato il coraggio avuto da Vittoria esponendosi per parlare di problematiche attuali, ma mai prese sul serie. Il suo percorso di vita l’ha fatta diventare donna dopo che è nata uomo. Lei non si è mai data per vinta continuando a lottare per emergere: un coraggio fuori dal comune che potrebbe rappresentare un prezioso insegnamento per gli altri.