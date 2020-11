Vittoria Schisano si è lasciata andare in un’intervista. Scopriamo insieme tutto quello che ha detto e tutti gli ultimi gossip.

L’attrice 36enne Vittoria Schisano ha parlato a cuore aperto in un’intervista. Durante il colloquio sono stati toccati diversi argomenti, a partire dal tenero rapporto tra lei e il ballerino Marco De Angelis, fino agli ultimi conflitti con Selvaggia Lucarelli durante le puntate andate in onda di Ballando con le Stelle.

Bellissima, talentuosa, determinata, e battagliera, Vittoria si è fatta notare sul palco di Ballando. Ad incuriosire tutto il pubblico è stato anche il suo rapporto con De Angelis, che in qualche modo ha cambiato completamente le carte in tavola. L’uomo è rientrato da poco nel programma, ed è ancora debilitato. “È stato bello rivederlo, tra noi è nato un rapporto emotivo che va al di là della danza.” ha dichiarato la donna.”Mi mancava, mi dispiaceva per lui, mi dispiaceva non poter continuare con lui. Anche se mi reputo fortunata per la presenza di Samuel Peron: è stato un dono”.

Dunque tra Vittoria e Marco potrebbe esserci qualcosa di più? La donna ha risposto anche a questo quesito. “In un certo senso ti ho già risposto dicendo che c’è un rapporto emotivo che va oltre la danza e oltre la sala prove.” ha raccontato l’attrice. “Io voglio bene a Marco, così come lui vuole bene a me. Se lui sta male, sto male io. Se sto male io, sta male lui”. Poi ha continuato: “Marco è una persona speciale, a differenza di altri uomini è andato oltre la mia fisicità, è andato dritto all’anima“. Pare proprio dunque che De Angelis sia un uomo davvero importante nella vita della Schisano. “Ha capito perfettamente chi sono, si è rivolto a me con rispetto e delicatezza. Marco è una persona che vorrei nella vita anche quando Ballando finirà”. In seguito la donna ha concluso, sganciando la bomba: “È chiaro che il tempo e la vita risponderanno alle vostre domande…”

A causa dei problemi di salute di Marco, la ballerina potrebbe nuovamente danzare con Peron. “Non sono decisioni che prendo io. Io volevo ballare da sola per una questione di coerenza.” ha dichiarato in merito, confermando di non sapere ancora nulla sulla sua prossima esibizione. Poi si è espressa sul collega Samuel, e dalle sue labbra sono uscite soltanto affettuose parole. “Samuel è un amico da prima di Ballando con le Stelle. Per me è stato come un fratello maggiore arrivato a consolare la sorella in un momento di difficoltà. E questo si è visto pure nel ballo”.

Vittoria Schisano su Selvaggia Lucarelli: “È impossibile chiarirsi”

Durante l’intervista a Vittoria schisano, è stato toccato anche l’argomento dei conflitti con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. “Con Selvaggia è impossibile chiarirsi, è impossibile avere un chiarimento perché è lei a non volerlo.” ha dichiarato la donna. Poi ha continuato: “Si nasconde dietro il fatto che non do nulla oltre il ballo: in tutta onestà penso di aver dato molto e di essermi fatta conoscere per quella che sono.”