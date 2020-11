Vittoria Schisano, la paura per Marco De Angelis: è peggiorato

Vittoria Schisano, tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, ha mostrato la sua preoccupazione per il maestro Marco De Angelis, che sembra essere peggiorato.

Marco De Angelis ha annunciato ieri pomeriggio sui social di sentirsi molto meglio dopo il suo malore avuto a causa di un’intossicazione alimentare. Il maestro di “Ballando con le Stelle” è pertanto tornato ad allenarsi in sala prove con Vittoria Schisano.

Vittoria Schisano lascia sapere qualche ora fa di essere molto preoccupata per il suo compagno di ballo Marco De Angelis, perché non pensa stia ancora bene. “Sono un po’ preoccupata per Marco perché ieri l’ho visto davvero troppo debilitato…Gli ho dato vitamine, integratori, frullati benefici“, ha fatto sapere la Schisano. Successivamente, la giovane ha dichiarato di avergli consigliato di riposarsi un po’ e di non affaticarsi. Il maestro di ballo, però, non le ha dato retta, come fa sapere la concorrente: “La testa dura è rimasta quella. Quindi si sta impegnando più di sempre“.

Vittoria Schisano condivide la sua preoccupazione coi fans

Nello sfogo su Instagram, Vittoria Schisano ha rivelato di sperare che il suo maestro di ballo Marco De Angelis recuperi abbastanza le forze, affinché possano affrontare al meglio la prossima puntata di “Ballando con le Stelle” su Rai1: “Speriamo sabato di riuscire a stare entrambi su quella pista. Vi assicuro che comunque noi ce la metteremo tutta per ballare insieme sabato“. Anche i telespettatori sperano di vedere la coppia esibirsi in gara con gli altri concorrenti e, inutile nasconderlo, quella di Vittoria e Marco è una delle coppie più amate dal pubblico.

Vittoria Schisano ha poi concluso confermando la sua speranza che nei prossimi giorni le cose possano migliorare e ha promesso di tenere aggiornati i propri followers. Inoltre, la concorrente di “Ballando” ha rivelato che farà una diretta condivisa su Instagram proprio con Marco De Angelis.