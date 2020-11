Tra pochi giorni i fan della saga di Assassin’s Creed potranno iniziare una nuova ed emozionante avventura.

Il 10 novembre sarà finalmente disponibile il nuovo gioco targato Ubisoft. I fan lo aspettano impazienti da mesi e potranno presto vestire i panni di un vero vichingo. Missioni nelle terre selvagge e innevate del nord, razzie e un’atmosfera decisamente rude sono solo alcune delle caratteristiche del gioco.

Questo nuovo capitolo permetterà di vivere in prima persona le conquiste e l’espansione vichinga fino all’Inghilterra. Mito e storia saranno intrecciati in un perfetto connubio che regalerà un’esperienza senza precedenti a chi vorrà vestire i panni del protagonista. Assassin’s Creed non è per niente nuovo a questo tipo di intreccio, infatti già nei capitoli precedenti come Origins e Odyssey, hanno mischiato fatti reali con una storia romanzata.

Assassin’s Creed Valhalla, una vera full immersion vichinga

La storia si svolge nell’ 873, vestiremo i panni di Eivor, un guerriero vichingo. Leader di un gruppo di norreni, le sue avventure lo porteranno a lasciare le gelide terre della sua madrepatria per spingersi fino in Inghilterra. Guideremo il protagonista in spietati assalti e razzie per ottenere sempre più risorse e ricchezza. Sarà nostro dovere costruire ed espandere l’insediamento perché trovare un territorio dove insediare il proprio clan sarà uno dei pilastri del gioco. Le azioni impavide dei nostri guerrieri saranno accompagnate dal suono del corno da guerra e da canti norreni. Nessuno vuole sottrarsi a un glorioso ingresso nel Valhalla.

Come ogni capitolo della saga, durante lo svolgimento della storia, faremo la conoscenza di celebri personaggi storici. Già dal trailer ufficiale abbiamo potuto vedere il re sassone Alfredo del Wessex. Sicuramente lungo il nostro cammino non mancheranno altri incontri degni di nota. Eivor non parte come assassino, incontrerò i membri del Credo solo più avanti nel gioco e riceverà anche la Lama Celata.

Assassin’s Creed Valhalla verrà rilasciato per PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, Obox Series X, Xbox Series S e Google Stadia. Manca davvero poco all’inizio di questa avventura. Il nuovo capitolo sarà senza dubbio pieno di sorprese. Tra personalizzazioni del personaggio, delle imbarcazioni ed esplorazioni non ci annoieremo di certo.

