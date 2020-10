Alba Parietti rivela: “So la data di morte di mio figlio Francesco”

Alba Parietti ha rivelato in diretta televisiva su Rai 1 di conoscere la data esatta di morte del figlio Francesco Oppini, attualmente nella Casa del GF Vip.

Alba Parietti è stata ospite in diretta televisiva al programma di Rai 1 “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele. La showgirl ha spiega nel corso del programma mattutino di aver subito una specie di ricatto da una ‘santona’ riguardante suo figlio Francesco.

“In un periodo in cui mio figlio ebbe una serie di eventi disgraziati, eravamo molto toccati e una mia cara amica ebbe la meravigliosa idea di portarmi da una sedicente maga alla quale non ho mai creduto, ma questa mia amica insisteva dicendo che era tutto vero“, ha rivelato in esclusiva Alba Parietti durante il suo collegamento a “Storie Italiane“. A quanto sostenuto dalla showgirl, la ‘santona’ le avrebbe telefonato, usando la tecnica di adescamento, sostenendo di doverle parlare di questioni importanti ma Alba è stata irremovibile: non le avrebbe dato dei soldi. Ciò nonostante, la maga ha insistito per parlarle, perché doveva rivelarle qualcosa di sconvolgente.

Alba Parietti e la morte del figlio Francesco

Alba Parietti ha rivelato alla padrona di casa Eleonora Daniele che “questa signora mi cominciò a raccontare dei fatti dicendo che mio figlio sarebbe morto entro una data precisa a causa di una fattura che io avevo, non credete a tutta sta gente“. Questo evento fu molto scioccante per la showgirl torinese, che è estremamente legata al figlio Francesco Oppini.

Il figlio avuto con Franco Oppini è attualmente uno dei concorrenti nella Casa del “Grande Fratello Vip“, arrivato alla quinta edizione e condotto da Alfonso Signorini. Alba è estremamente legata a Francesco, nonostante tra i due ci siano rapporti spesso conflittuali a causa del suo essere una madre troppo presente e, a volte, oppressiva.