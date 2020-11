Parma Fiorentina Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

La partita tra Parma e Fiorentina è l’anticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Torna il campionato anche oggi e nonostante le restrizioni legate al Coronavirus, stasera alle 20.45 scendono in campo le formazioni di Parma e Fiorentina. Dopo il 2-0 rifilato dal Cagliari alla Sampdoria nell’anticipo delle 15, netto è stato anche il successo in trasferta dello Spezia sul Benevento.

Un classico degli ultimi 30 anni di Serie A è sicuramente il match tra Parma e Fiorentina, che stasera si affrontano in una partita dalle tante aspettative e vedremo chi avrà la meglio tra gli uomini di Liverani, reduci dal pareggio di San Siro con l’Inter, e quelli di Iachini, che oggi giocano senza Callejon, trovato positivo al Coronavirus. Il match che si gioca stasera è su DAZN.

Precedenti di Parma Fiorentina e dove vedere in tv e streaming

Sfida numero 26 tra queste due squadre al Tardini, con i padroni di casa che finora hanno avuto uno score migliore in questo scontro diretto. Il Parma infatti ha collezionato 9 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. 33 gol a 29 il bilancio delle reti a favore del Parma, ma occhio che in due occasioni i Viola hanno realizzato 4 reti al Tardini, il 27 febbraio del 2000 (4-0) e il 25 febbraio 2006 (4-2).

Parma e Fiorentina, le due squadre in campo: le formazioni

Liverani e Iachini stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Bruno Alves, Ger. Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Inglese, Gervinho.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Igor; Lirola, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery.