Paolo Brosio, Soleil Sorge: “Fede? Pregava solo davanti alla telecamera”

Intervistata in merito alla fede di Paolo Brosio, Soleil Sorge ha rivelato un retroscena avvenuto durante ‘L’Isola dei famosi’.

Paolo Brosio in queste ultime ore è finito nel mirino dei giornali di gossip per quanto accaduto al Grande Fratello Vip. Il giornalista ha ingenuamente violato le regole del programma, dando informazioni sulle new entry del reality e sul prolungamento della permanenza all’interno della casa. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato nuovamente le immagini in cui il giornalista commette la violazione del regolamento e poi ha confermato la punizione, mettendolo d’ufficio in nomination.

Leggi anche ->Paolo Brosio | nomination punitiva per lui | ‘È una ingiustizia’

Anche ieri pomeriggio si è parlato di Paolo Brosio durante Pomeriggio Cinque. Nel programma condotto dalla D’Urso, però, gli ospiti si sono soffermati soprattutto sulla fede che il giornalista mostra durante i reality. Sappiamo che Brosio si è convertito da diversi anni e che da tempo è testimone di quanto accade a Medjugorje. Un cambiamento radicale che ha testimoniato anche a ‘L’Isola dei Famosi’.

Leggi anche ->Paolo Brosio, la sua fidanzata ha 22 anni: l’annuncio al Grande Fratello

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Soleil Sorge: “Paolo Brosio? Pregava solo davanti alle telecamere”

C’è però chi non crede che la sua sia una dimostrazione di fede, ma più che altro una forma di ostentazione. Durante ‘Pomeriggio Cinque‘, l’ex naufraga Soleil Sorge ha raccontato un retroscena che secondo lei dimostrerebbe come la fede sia utilizzata in modo strumentale dal giornalista: “Non hai idea di cosa faceva sull’Isola. Faceva messa urlando, ma lui predica bene e razzola male. L’episodio più bello è accaduto in riva al mare: inizia a pregare, si interrompe non appena si allontana la telecamera e quando si riavvicina riprende nello stesso punto”. In difesa di Brosio si è schierata Simona Tagli, ospite in studio per parlare della sua fede buddista, che alla Sorge ha detto: “Magari ha la voglia di trainare la gente verso la fede”.