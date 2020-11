Morte Stefano D’Orazio, l’addio straziante di Emanuela Folliero

Alle celebrità che in queste ore stanno manifestando il proprio cordoglio per la morte di Stefano D’Orazio si è aggiunta Emanuela Folliero che con il batterista aveva avuto una lunga relazione.

La notizia della morte di Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, è giunta in queste ore come un fulmine a ciel sereno. Il musicista aveva contratto il Coronavirus già da qualche settimana e da 7 giorni si trovava ricoverato in ospedale, ma la famiglia e gli amici avevano voluto mantenere riservata l’informazione. La speranza di tutti era che Stefano alla fine si riprendesse e tornasse a casa, sarebbe stato lui a decidere se e quando raccontare l’accaduto.

La speranza si era acuita qualche ora prima del decesso, quando il suo quadro clinico era migliorato. Purtroppo però, c’è stato il peggioramento improvviso ed i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Una volta comunicata la triste notizia, tutti i componenti dei Pooh hanno espresso il forte dolore provato per la scomparsa di un amico fraterno, di un uomo che dopo tanti anni era entrato a far parte delle loro famiglie.

Il messaggio d’addio di Emanuela Folliero a Stefano D’Orazio

Sono stati tanti i personaggi dello spettacolo che in queste ore hanno voluto condividere un messaggio in ricordo del musicista. Molto sentito quello di Barbara D’Urso che con Stefano aveva un rapporto molto stretto. Più conciso ma significativo anche quello di Carlo Conti, il quale ha preferito salutare l’amico per l’ultima volta. A loro si è aggiunta anche Emanuela Folliero. La storica presentatrice Mediaset ed ex compagna di D’Orazio su Instagram scrive: “Ciao Stefano caro e prezioso amico mio. La tua allegria la tua ironia , la tua profonda sensibilità, la tua Titti la tua Paola ! E adesso come faremo! AMICI PER SEMPRE ! è una promessa ! Ma ci mancherai tantissimo”. I due erano rimasti in ottimi rapporti anche dopo la fine della loro storia.