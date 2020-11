Lite Belen-De Lellis, cosa è successo: la ragione del litigio

Si torna a parlare della presunta lite tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. L’ultima indiscrezione ne svelerebbe il motivo.

Durante l’estate appena trascorsa è stata messa in giro la voce di un presunto litigio tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Nessuna delle due, in quella occasione, ha voluto commentare l’indiscrezione. Qualche tempo dopo, però, Belù ha risposto ad una domanda a riguardo dicendo di non aver alcun problema con la giovane influencer, anche perché non la conosce personalmente.

Vera o no, oggi il sito ‘Very Inutil People’ è tornato a parlare della vicenda, spiegando quale sarebbe il motivo dello scontro tra le due. Stando a quanto riportato dal sito di gossip, si tratterebbe di uno scontro in ambito lavorativo. Dunque nulla centrerebbe il fatto che l’influencer di Pomezia è stata per un periodo con l’ex dell’argentina, Andrea Iannone.

La motivazione della presunta lite tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez

L’occasione per uno scontro professionale sarebbe nata quando Belen ha deciso di ampliare i propri orizzonti professionali, diventando tra le altre cose una web influencer. Grazie all’enorme seguito sul quale può contare l’argentina, l’aver iniziato a consigliare prodotti di bellezza o di vestiario ha sicuramente generato interesse mediatico sui prodotti di cui parla.

Proprio la possibilità di avere una maggiore visibilità avrebbe convinto Diego Della Palma a scaricare Giulia De Lellis in favore di Belen Rodriguez per la sua ultima campagna pubblicitaria. L’ex di Damante avrebbe dunque preso male l’improvvisa perdita del contratto e si sarebbe arrabbiata con la collega. Come detto sopra, nessuna delle due ha confermato la presunta lite, dunque per il momento si tratta di una voce priva di fondamento.