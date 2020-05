Parla Andrea Iannone: il centauro dell’Aprilia in Moto GP lancia strali rivolti alle sue eccellenti ex fidanzate, Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Rompe il silenzio Andrea Iannone, e lo fa in merito a quella che è la sua attuale situazione sentimentale ma non solo. Il 30enne centauro abruzzese originario di Vasto, in provincia di Chieti, si esprime anzitutto su quella che è la squalifica per doping che lo terrà fermo per 18 mesi.

Al settimanale ‘Oggi’, Andrea Iannone spiega: “Sono assolutamente estraneo ad ogni accusa. Non penso proprio a mollare e confido nella giustizia. Ho la tranquillità di chi sa di essere innocente, non vedo l’ora di rimettermi il casco e di sfrecciare di nuovo in pista con la mia Aprilia. Quanto prima”. Poi ecco un affondo neanche tanto velato sulle sue più illustri ex fidanzate, Belen Rodriguez e Giulia De Lellis (che tra l’altro non sono affatto in buoni rapporti tra loro, n.d.r.). Curiosamente entrambe sono tornate con i rispettivi ex partner, Stefano De Martino ed Andrea Damante.

Andrea Iannone, siluri a Belen ed alla De Lellis: “Non sono abbastanza mature”

“Io sono uno dal cuore puro, sono fedele a me stesso. Non serbo rancore per nessuna delle due, non ho alcun rimpianti ed auguro a tutte e due il meglio possibile. Sono passato attraverso delle situazioni molto complicate ed anche destabilizzanti. Stare accanto a me ogni giorno non è semplice se non si possiede un certo grado di maturità”. Questo sembra proprio essere un riferimento negativo diretto proprio a Belen Rodriguez ed alla De Lellis. E magari chissà che non giunga una risposta adeguata da parte di tutte e due le dirette interessate. Nel frattempo sembra che Andrea Iannone stia ora frequentando Cristina Buccino.

