Cagliari Sampdoria Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Cagliari e Sampdoria è l’anticipo del sabato della settima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si apre alle 15.00 la giornata di Serie A TIM con gli anticipi del sabato: ieri sera, nell’anticipo tra Sassuolo e Udinese, ai neroverdi non è riuscito il compito di conquistare tre punti. Sarebbe stato un evento storico perché la squadra di De Zerbi sarebbe andata provvisoriamente in testa al campionato.

Leggi anche: L’allenatore dell’Italia Roberto Mancini positivo al Coronavirus

Oggi alle 15.00 invece arriva il momento di altre due squadre, ovvero Cagliari e Sampdoria, divise da tre punti e con l’obiettivo di una salvezza tranquilla. Infatti, il Cagliari ha avuto finora un andamento altalenante, mentre gli ospiti, dopo due sconfitte secche nelle prime due gare, hanno raccolto 10 punti in 4 partite.

Leggi anche: Ibrahimovic testimonial contro il virus | ‘Tu non sei Zlatan’ VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Cagliari – Sampdoria e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio alla Sardegna Arena di Cagliari tra i padroni di casa e la formazione ospite blucerchiata è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Calcio numero 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Per 34 volte le due squadre si sono affrontate finora in terra sarda. 18 sono le vittorie ottenute dai cagliaritani, contro i 4 successi dei genovesi che non hanno assolutamente una buona tradizione sull’isola. Per 12 volte le due squadre hanno pareggiato. L’anno scorso finì quattro a tre per il Cagliari, che ottenne la vittoria in extremis con un gol di Cerri al sesto minuto di recupero.

Cagliari e Sampdoria, le due squadre in campo: le formazioni

Di Francesco e Ranieri hanno completato le loro scelte in vista di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella.