Benevento Spezia Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Benevento e Spezia è l’anticipo del sabato della settima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo il 2-0 rifilato dal Cagliari alla Sampdoria nell’anticipo delle 15, ecco tornare in campo le due squadre neo promosse di questa serie A, ovvero il Benevento e lo Spezia. Sei i punti per i campani finora, cinque quelli racimolati dai liguri e quello di oggi pomeriggio è già un match da dentro o fuori in zona retrocessione.

Entrambe le squadre hanno perso nell’ultima giornata di campionato e oggi cercano il riscatto. Gli uomini allenati da Pippo Inzaghi sono reduci dal ko al Bentegodi contro l’Hellas Verona, mentre i liguri di Vincenzo Italiano nulla hanno potuto contro la Juventus, rinvigorita dal rientro di Cristiano Ronaldo.

Precedenti di Benevento – Spezia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio al Ciro Vigorito di Benevento tra i padroni di casa e la formazione ospite ligure è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Calcio numero 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Primo precedente tra le due formazioni in Serie A, mentre sono sette in tutto le volte in cui le due squadre si sono affrontate. Per 5 volte hanno vinto i sanniti, contro le due vittorie dei liguri. Sono invece due i precedenti tra gli allenatori e riguardano la sfida dello scorso anno in Serie B: entrambe le volte ha avuto la meglio Pippo Inzaghi, che in generale ha un buon score con lo Spezia, con due successi e due pareggi, questi ultimi quando allenava il Venezia.

Benevento e Spezia, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Italiano hanno completato le loro scelte in vista di questo pomeriggio. Queste le formazioni in campo:

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Schiattarella, Dabo, Ionita; R. Insigne, Sau; Lapadula.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Estevez, M. Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gjasi.