Sassuolo Udinese Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Sassuolo e Udinese è l’anticipo del venerdì della settima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

La giornata di oggi potrebbe essere storica per la Serie A: infatti, il Sassuolo è finora la squadra rivelazione di questo campionato, si trova al secondo posto e con una vittoria scavalcherebbe anche se in maniera provvisoria il Milan, al momento al primo posto. Il tutto in attesa del match dei rossoneri contro il Verona.

I neroverdi dunque sfidano oggi in casa l’Udinese, che si presenta a Reggio Emilia con una situazione di classifica davvero complicata: sono infatti reduci da un successo, quello contro il Parma, e ben cinque sconfitte, l’ultima nella gara interna contro il Milan. Gli uomini di Gotti vogliono ribaltare questa situazione.

Precedenti di Sassuolo – Udinese e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra i padroni di casa del Sassuolo e la formazione ospite dell’Udinese è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta sui canali Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Calcio numero 251. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sassuolo e Udinese si incontrano per la quindicesima volta in serie A. Due vittorie per i bianconeri nello scorso campionato: 3-0 a Udine e 1-0 in trasferta, con Okaka in grande spolvero in entrambi i match. In totale, l’Udinese ha vinto 5 confronti contro le quattro vittorie realizzate dal Sassuolo, cinque anche i pareggi. 13 i gol dei friulani contro i 14 degli emiliani. Defrel con tre gol è il capocannoniere di questa sfida.

Sassuolo e Udinese, le due squadre in campo: le formazioni

De Zerbi e Gotti stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Marlon, G.Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; D.Berardi, J.Traore, Boga; Caputo.

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, Becao, Nuytinck, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Lasagna, Deulofeu.