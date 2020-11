Pago dichiara: “Tale e Quale mi ha fatto ritrovare mio figlio Nicola”

Il cantautore sardo Pago ha dichiarato che grazie allo show Tale e Quale ha ritrovato il rapporto con il figlio Nicola.

Pago è reduce dall’ultima edizione di “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti (attualmente ricoverato in ospedale causa Covid, ndr) e in onda tutti i venerdì su Rai1. Il programma, oltre alla vittoria, gli ha fatto anche un altro regalo, ossia quello di “fare il papà finalmente a tempo pieno“.

Come ha dichiarato Pacifico Settembre, in arte Pago, il suo rapporto con il figlio Nicola era ostacolato dal fatto che il suo domicilio era a Pavia e che, a causa della sua carriera, spesso era in giro per l’Italia senza la possibilità di vedere suo figlio per settimane o mesi. “Nicola vive a Roma con Miriana. Io, invece, anche sono di origine sarda, da molti anni abito a Pavia. Però sono sempre in giro per l’Italia a fare serate nei locali: ora, purtroppo, a causa del Coronavirus i ritmi sono cambiati, ma prima stavo lontano da casa per lavoro tutti i fine settimana. Di conseguenza, ho sempre fatto il papà a distanza“, ha dichiarato l’artista in un’intervista concessa a Di Più.

Pago e il rapporto con il figlio Nicola

Pago ha raccontato che, per partecipare allo show di Carlo Conti, però, si è trasferito a Roma: “Ho preso una casa vicino a quella di Nicola, così posso vederlo tutte le volte che voglio“. E’ stato quindi proprio “Tale e Quale Show” a garantire al cantautore sardo di vedere molto più spesso suo figlio, conciliando gli impegni lavorativi a quelli famigliari. Inoltre, ha rivelato di essere in grado persino di accompagnarlo a scuola e vederlo dopo le prove.

La partecipazione a “Tale e Quale Show” viene definita da Pago come “un regalo ben accetto” ed anche suo figlio Nicola è entusiasta di vederlo esibirsi. Già dalla prima puntata del Super Torneo l’artista si è aggiudicato la vittoria e in molti sostengono che potrebbe vincere anche questa edizione del varietà. “Voglio dedicare a lui questa vittoria e anche alla mia mamma, perché loro sono i miei due più grandi ammiratori“, ha concluso il cantante riferendosi a suo figlio.