Pago si confessa a Storie Italiane: “Sono sempre innamorato”

Il cantante sardo Pago si è rivelato durante la trasmissione Storie Italiane di Raiuno dopo la sua vittoria a Tale e Quale Show.

Il cantante sardo Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre, reduce dalla vittoria alla decima edizione di “Tale e Quale Show“, è stato intervistato durante la giornata di oggi a “Storie Italiane“. L’artista ha dimostrato di avere un grandissimo talento per le imitazioni ed ha ricevuto i complimenti della conduttrice Eleonora Daniele: “Hai una voce pazzesca e sei un grande artista. Che questa sia una ripartenza!”.

In collegamento alla trasmissione di Raiuno “Storie Italiane“, Pago ha affrontato anche il tema della sua rottura con la storica compagna, ex tronista di “Uomini e Donne” ed ex gieffina Serena Enardu. La conduttrice del programma, Eleonora Daniele, gli ha chiesto esplicitamente: “Sei single?” e il cantante ha risposto sorridendo. “In realtà non amo la parola single, perché sono sempre predisposto all’amore. Sono sempre innamorato della vita e dell’amore!“, ha commentato il cantautore. In collegamento dagli studi di “E’ sempre mezzogiorno” è intervenuta anche la conduttrice Antonella Clerici, che si è complimentata con Pago per la sua vittoria al talent “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti.

Pago, dopo Tale e Quale è pronto per nuovi progetti

Antonellina poi ha parlato della storia avuta dal cantautore sardo con la ex partecipante del “Grande Fratello Vip” Serena Enardu: “Pago, conosciamo tutti la tua precedente storia d’amore. La abbiamo seguita e, diciamoci la verità, parteggiavamo tutti per te!“. Pago ha fatto sapere a “Storie Italiane” che la sua ex si è complimentata con lui per la vittoria a “Tale e Quale Show” ed ha rivelato che, secondo lei, il talent l’ha reso più forte e sarebbe stato in grado di far emergere maggiormente il suo talento.

Adesso il cantante Pago si è detto pronto a riprendere in mano la sua carriera musicale dopo il talent di Carlo Conti: “Mi dedico al lavoro e a mio figlio, sono pronto per nuovi progetti!“.