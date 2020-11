Oroscopo del giorno, sabato 7 Novembre: tutti i segni dello Zodiaco

È arrivato il tanto atteso weekend. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 7 Novembre 2020.

È oramai iniziato il mese di Novembre, e siamo quasi alla fine della prima settimana. Quali segni saranno oggi baciati dalla fortuna? Quali no? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno di sabato 7 Novembre 2020.

Sabato 7 Novembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. È arrivato finalmente il momento di tirare un sospiro di sollievo. Le tensioni accumulate durante la settimana sono destinate ad allontanarsi e a lasciare posto a un po’ di serenità. Attenzione però alle spese improvvise.

Toro. I tempi sono maturi per lanciarsi a capofitto nelle relazioni con i propri cari. Le stelle vi sorridono, perciò non abbiate timore di porre fine a qualche conflitto che ultimamente vi attanaglia la mente. Un buon consiglio potrebbe essere quello di prestare attenzione ai sogni.

Gemelli. Non è ancora il momento per riposare. Probabilmente la giornata potrebbe trascinarsi dietro tensioni e conflitti. Il consiglio è quello di focalizzarsi su sé stessi e sui propri progetti, rimandando i chiarimenti e i confronti a domani.

Cancro. Durante il weekend potrete finalmente tirare un lungo sospiro di sollievo. La settimana non è stata facile per voi, e il cammino è ancora in salita. Nonostante questo, le stelle oggi sono dalla vostra parte, recuperate le energie e fate valere le vostre idee!

Leone. Per voi è un periodo di cambiamenti. Oggi è il momento giusto per proporre i le vostre idee e per gli investimenti. Non abbiate timore di esporvi, il cielo vi sorride. Attenzione però ai rapporti con i superiori: cercate di evitare il conflitto.

Vergine. Tira vento di novità per voi. Il consiglio migliore è quello di lasciarsi andare e soprattutto di seguire il proprio istinto. Attenzione alle brutte sorprese: alcuni imprevisti potrebbero rabbuiarvi, non fatevi cogliere impreparati.

Bilancia. È il momento giusto per prendere coscienza delle vostre potenzialità. Vento favorevole in quanto a lavoro ed entrate. Per quanto riguarda le questioni sentimentali, tira aria di cambiamento, ma non temete: non corrisponde sempre a qualcosa di negativo.

Scorpione. Finalmente i nuvoloni grigi che vi hanno accompagnato durante la settimana lasceranno il posto al cielo sereno. I tempi sono maturi per rimboccarsi le maniche e lavorare su nuovi progetti e nuove idee. Non lasciatevi però prendere dalla malinconia.

Sagittario. La Luna è dalla vostra parte. Oggi è una giornata perfetta per i rapporti con gli amici e le persone care, perciò forza e coraggio! Attenzione però all’ambito lavorativo, adagiarsi sugli allori potrebbe non essere la soluzione giusta.

Capricorno. Oggi è una giornata adatta alla riflessione. Molto probabilmente i dubbi e le indecisioni hanno colorato l’intera settimana, ma adesso è il momento di lasciarli andare. Un po’ di tempo con sé stessi migliorerà senza dubbio il vostro umore.

Aquario. La giornata di oggi potrebbe rivelarsi non particolarmente stimolante per voi. Attenzione a non lasciarsi troppo coinvolgere dalle situazioni stressanti. Potreste incappare in qualche conflitto sentimentale, ma niente panico: tutto si risolverà per il meglio.

Pesci. I tempi sono ottimi per esporre le vostre idee e i vostri pareri. Vento favorevole per quanto riguarda il lavoro e i sentimenti, perciò via libera! Attenzione a non imporsi troppi freni, è il momento di sciogliere le briglie.