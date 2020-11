Incidente bus | veicolo precipita in una scarpata | il bilancio

Sardegna incidente bus. Un mezzo pesante con a bordo diverse persone sfonda un guardrail e cade nel burrone sottostante, tanti i feriti.

Un tremendo incidente con un bus è avvenuto nella giornata di giovedì 5 novembre 2020. In Sardegna, e più precisamente nella provincia del Sud Sardegna, tra le località di Nuraminis e Gesturi, un mezzo pesante è uscito dalla carreggiata finendo con il precipitare all’interno di un burrone.

A bordo si trovavano il conducente, dieci migranti ed un’altra persona. Il bilancio parla di 7 feriti in totale, con una persona attualmente sottoposta a ricovero in codice rosso in ospedale a causa della gravità delle sue condizioni. Questo individuo è attualmente alle prese con importanti ferite rimediate al torace e si trova ricoverato a Cagliari. Qui è giunto in seguito all’intervento urgente di una eliambulanza. Ad ogni modo sembra che non sia comunque in pericolo di vita. Per tutte le altre persone coinvolte in questo incidente in bus è risultato per fortuna sufficiente un intervento sul posto da parte degli operatori del 118.

Incidente bus, tanti i mezzi di soccorso che hanno raggiunto il luogo del disastro

I migranti erano in viaggio allo scopo di raggiungere il porto di Cagliari, dopo avere lasciato un centro accoglienza situato nella località di Aritzo, in provincia di Nuoro. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto in questo incidente, con il bus caduto mentre stava percorrendo alcune curve impervie. Oltre a cinque ambulanze, hanno raggiunto il luogo dove tutto si è svolto anche i carabinieri di tre comuni circostanti. I militari hanno svolto i rilievi del caso, ricostruendo la dinamica di quanto avvenuto. Le autorità hanno constatato come il pullman abbia divelto il guardrail finendo poi con il cadere di sotto per circa dieci metri.

