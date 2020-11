Geoffrey Palmer | morto l’attore visto in ‘Doctor Who’ | FOTO

Se n’è andato per sempre Geoffrey Palmer, apprezzatissimo attore che aveva recitato in ‘Doctor Who’ ed in tante altre produzioni.

Addio al celebre attore Geoffrey Palmer morto nelle scorse ore all’età di 93 anni. Palmer, molto conosciuto per la partecipazione a diverse serie televisive e film di successo, si è spento nella sua casa di Londra. La famigli ha diffuso una nota per confermare la scomparsa di Geoffrey Palmer, sottolineando come il tutto sia avvenuta in maniera serena.

Tra le sue recitazioni più apprezzate figurano quelle in ‘Doctor Who’, ‘As Time Goes By’ e nel film di James Bond ‘Il Domani non muore Mai’. L’attore venne nominato membro dell’Ordine dell’Impero britannico nel 2004. Lascia la moglie Sally Greene ed i loro figli Harriet e Charles. L’attore nacque a Londra nel 1927 ed in gioventù entro a far parte della Marina Reale Britannica. Una volta ottenuto il congedo, si iscrisse ad una scuola di recitazione per poi prendere parte alla serie televisiva ‘The Army Game’, tra il 1958 ed il 1960.

Geoffrey Palmer, una longeva e bella carriera la sua

L’elenco dei lavori svolti da Palmer è molto lungo, proprio dal 1958 al 2014, anno in cui si è ritirato dalle scene. Molte volte gli venivano attribuiti ruoli da burbero e comunque poche volte indicanti ottimismo. Ma lui ha sempre sostenuto che quella non era la sua vera indole. Sono diversi anche i premi ottenuti per quanto fatto in carriera.

