Alessia Marcuzzi maleducata, il post su Instagram fa discutere

Alessia Marcuzzi è uno dei volti più amati e noti della televisione italiana, con un post di instagram ha diviso il pubblico e i suoi fan tra sostenitori e hater.

La bella e brava Alessia Marcuzzi, attualmente conduttrice de “Le Iene Show” su

Italia 1, notissimo volto della televisione italiana, è amata e discussa dal pubblico, come tutte le grandi donne della tv da Barbara D’Urso a Maria De Filippi.

Questa volta a scatenare haters, ma anche sostenitori, è stato un post instagram…

Alessia Marcuzzi “maleducata” su instagram

Non è la prima volta che la conduttrice pubblica degli scatti sensuali in cui mostra il suo bellissimo fisico. I commenti di odio in questi casi non mancano mai, il pubblico del web ci avrà fatto tristemente l’abitudine. Esempio recente la foto sexy di Barbara D’Urso con la famigerata lavatrice, che ha scatenato la sezione commenti con insulti di ogni tipo.

La nostra Alessia Marcuzzi questa volta si mostra in un post instagram con addosso delle bellissime collant a rete con una fantasia di pois-buchi, giacca di pelle, tacchi a spillo neri e si definisce “maleducata“. Una citazione alla recente hit mangia-classifiche di Achille Lauro?

Visualizza questo post su Instagram Maleducata🤭 Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 5 Nov 2020 alle ore 1:16 PST

I commenti degli haters non si sono certo fatti attendere: chi la accusa di non avere più l’età per scattare certe foto, come a intendere che le donne dello spettacolo abbiano una sorta di data di scadenza, chi la addita come volgare e chi più ne ha più ne metta. Peggio delle parole dei bigotti ci sono solo quelle dei sessisti: “Probabilmente tuo marito è l’uomo più soddisfatto del mondo , beato lui” si legge in uno dei tanti commenti di questo genere.

Indubbiamente il 2020 è l’anno delle lotte, dei riscatti delle minoranze e della consapevolezza ma è anche l’anno in cui si è dovuto riconoscere che, a volte, ci si ritrova improvvisamente nel Medioevo senza accorgersene.