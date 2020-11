Stefano Bettarini, crisi con la fidanzata Nicoletta: c’entra Giulia Salemi

By

Stefano Bettarini entrerà nella casa del GF Vip a breve, insieme a Giulia Salemi. Nel frattempo tra lui e la fidanzata Nicoletta non c’è aria di sereno.

Sembrerebbe che l’ingresso al “Grande Fratello Vip” per Stefano Bettarini stia portando non pochi problemi, soprattutto nella relazione con la fidanzata Nicoletta Larini, con la quale ha partecipato a “Temptation Island Vip“. I due sono nel bel mezzo di una lite furibonda mentre lo sportivo attende per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Secondo alcune indiscrezioni, la lite tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sarebbe scatenata dalla vicinanza dell’ex marito di Simona Ventura con Giulia Salemi. Sembrerebbe che la stilista toscana abbia ricevuto sul proprio profilo Instagram un messaggio nel quale si parlava di movimenti sospetti tra il suo compagno e la modella italo-persiana e si è infuriata. Bettarini e la Salemi sono i nuovi concorrenti del “Grande Fratelli Vip” e, mentre sono in attesa di entrare nella Casa, alloggiano nello stesso albergo. Proprio lì sarebbe avvenuto l’avvicinamento tra il 48enne e la 27enne e la notizia ha iniziato in breve a circolare sul web.

Stefano Bettarini, il ritorno al GF Vip con Giulia Salemi

Proprio mentre si parla di crisi tra Stefano Bettarini e Nicoletta Laurini, sui rispettivi profili Instagram appare una foto dei due che si baciano con trasporto. “Ci siamo scelti“, scrive l’ex creativa. Bettarini, invece, commenta la foto con un “bla bla“. Che si riferisca ai pettegolezzi infondati? L’ex calciatore e Giulia Salemi entreranno al “Grande Fratello Vip” venerdì 6 novembre 2020. Sarebbero dovuti entrare nella Casa la scorsa settimana insieme a Selvaggia Roma, ma la modella è risultata positiva al Coronavirus e il suo ingresso è stato posticipato.

Per Stefano Bettarini e Giulia Salemi è stato dato il via libera dalla produzione e i due torneranno nel reality di Canale 5. Il fidanzato di Nicoletta Larini ha preso parte alla prima edizione del 2016, mentre l’ex fiamma di Francesco Monte ha partecipato alla terza edizione. Inoltre, l’ex calciatore dovrà fare i conti con due concorrenti che conosce bene: la sua ex fiamma Dayane Mello e il tentatore di Nicoletta a “Temptation Island Vip“, Pierpaolo Pretelli.