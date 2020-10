Grande Fratello, Selvaggia Roma sospetto caso positivo Covid19

Tutto rinviato per l’entrata dei nuovi concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello. Selvaggia Roma potrebbe essere positiva al Covid-19

Ancora problemi in questa nuova edizione del Grande Fratello. L’ingresso dei tre nuovi concorrenti nella casa, previsto per la serata di lunedì 26 ottobre, è saltato. Il motivo sarebbe Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma avrebbero dovuto fare la loro entrata in casa, ma come svelato da dal portale Giornalettismo.it quest’ultima sarebbe stata riscontrata come nuovo caso positivo al Covid-19. Lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha svelato che tutto è saltato proprio per un caso sospetto al Covid-19. Una situazione davvero complicata davvero con estrema cura.

Grande Fratello, rinviata l’entrata di Selvaggia Roma

Così lo stesso portale Giornalettismo ha svelato come Selvaggia Roma sia risultata positiva all’ultimo tampone e così sarebbe scattata la quarantena per tutti. Così venerdì prossimo potrebbe entrare nella casa soltanto Paolo Brosio con la Salemi e Bettarini, ma la situazione non è ancora chiara. I tre concorrenti, che sarebbero dovuti entrare nella casa, hanno vissuto l’ultima settimana in isolamento in albergo e quindi il caso di positività riscontrata sembra alquanto strano e bizzarro. Ora venerdì prossimo si capirà chi entrerà nella casa più spiata dagli italiani.