Morta la famosa attrice di Ritorno al Futuro, addio a Elsa Raven. La donna è stata protagonista di tantissimi film di Hollywood.

Si è spenta l’attrice Elsa Raven dopo una lunga carriera nel cinema americano. Per molti rimarrà indelebile il suo ruolo nel film cult degli anni ’80 Ritorno al Futuro.

Leggi anche –> Michael J. Fox: come sta l’attore di ‘Ritorno al futuro’ affetto da Parkinson

A dare la notizia della sua scomparsa è il sito americano Deadline che riporta le parole del suo agente. La Raven aveva 91 anni ed aveva recitato anche nel film premio Oscar di James Cameron, Titanic.

Protagonista di tantissimi film e serie tv, l’attrice era anche uno stimatissimo membro dell’Academy che ogni anno assegna gli Oscar. Il suo ruolo è piccolo senza dubbio, ma i fan della trilogia di Robert Zemeckis attenti a ogni minimo dettaglio del film non potranno mai dimenticarlo e potete scommetterci che conoscono a memoria ogni frase pronunciata dalla donna.

Leggi anche –> Ritorno al futuro, 34 anni dopo: ecco cosa fanno oggi gli attori

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Come ricorderete la Raven interpreta la donna che raccoglie fondi per la torre dell’orologio e interrompe Marty McFly mentre seduto sulla panchina sta per baciare la fidanzata. Sarà proprio il volantino lasciatogli dalla donna a rivelarsi fondamentale per il ritorno nel 1985 del protagonista.