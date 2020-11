Milan Lilla Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Milan e Lilla è valido per la terza giornata della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo un bilancio modesto in Champions League, con una vittoria – quella della Juventus in Ungheria, un pareggio e due sconfitte, per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee stasera potrebbe essere il momento del riscatto. In campo a partire dal tardo pomeriggio ci sono Roma, Napoli e Milan.

Gli ultimi a scendere in campo questa sera sono i rossoneri: la squadra di Pioli sta attraversando un momento unico, in testa in campionato e nel suo girone di Europa League, da quando si è tornati a giocare dopo il lockdown Coronavirus, è ancora imbattuta in tutte le partite ufficiali.

Precedenti di Milan – Lilla e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro tra i padroni di casa del Milan e gli ospiti transalpini è su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport 1, Sky Calcio 2 e in chiaro su TV8. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono 15 le partite giocate in casa dal Milan contro squadre transalpine e il bilancio sorride decisamente ai rossoneri, che hanno raccolto 10 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. L’unica partita persa dal Milan in casa contro una squadra francese è proprio contro il Lilla, un secco 2-0 subito nel dicembre 2006.

Milan e Lilla, le due squadre in campo: le formazioni

Pioli e Galtier stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G.Gonnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

LILLA (4-4-2): Maignan; Celic, Fonte, Botman, Reinildo; Ikone, Sanches, André, Bamba, Yazici, Yilmaz.