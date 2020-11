L’ex capitano giallorosso Francesco Totti positivo al Coronavirus: aveva perso il padre pochi giorni fa, morto per la malattia.

Francesco Totti, ex capitano della Roma e simbolo giallorosso, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. A pochi giorni dalla scomparsa di suo papà Enzo, che tutti a Trigoria conoscevano come lo Sceriffo, l’ex calciatore è risultato positivo al tampone. Sembra che da qualche giorno non stesse bene.

Nei giorni scorsi, l’ex capitano della Roma aveva avuto i sintomi tipici del Coronavirus, in particolare febbre e senso di debolezza. Così ha deciso di sottoporsi al test, risultato positivo. Totti aveva ricordato il padre, che è morto dopo un lungo ricovero e dopo aver appunto contratto il Coronavirus, con una straziante lettera.

Il lutto di Francesco Totti: oggi l’ex calciatore è positivo al Coronavirus

Enzo Totti, il papà dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, era affetto da varie patologie e nelle ultime settimane era risultato positivo al Covid-19, per questo era stato ricoverato allo Spallanzani di Roma. Un duro colpo per l’ex calciatore la morte del suo papà, che lo aveva seguito in tante trasferte e lo aveva sempre incoraggiato sin dagli inizi della sua lunga carriera, che lo ha reso uno dei calciatori più forti e amati in Italia.

Queste le parole di Totti dedicate a suo padre: “Ho trascorso i 10 giorni più brutti della mia vita, sapendo che stavi là “da solo” combattendo contro il male e non potendoti vedere, parlare, abbracciarti, stringerti, avrei fatto qualsiasi cosa pur di stare là vicino a te. Ora la mia vita sarà diversa, perché sono cresciuto con dei valori importanti ed è per questo che voglio ringraziarti papà, per tutto quello che hai fatto per me, per avermi reso un uomo forte e coraggioso, ti vorrò sempre bene papà mio!”.