GF Vip, Pierpaolo Pretelli si sente male: le sue condizioni

La giornata di oggi al GF Vip per Pierpaolo Pretelli non è stata tranquilla, il ragazzo si è sentito male. Dayane Mello minimizza il suo ruolo.

Al “Grande Fratello Vip” non si può mai stare tranquilli e lo sa bene Pierpaolo Pretelli che, proprio oggi, si è sentito male. Il giovane soffre di una forte allergia e tutti nella Casa ne sono al corrente ma una concorrente sembra che se ne sia proprio dimenticata.

Pierpaolo Pretelli ha una forma di allergia al limone e tutti ne sono al corrente, per questo chi cucina fa molta attenzione a non far entrare in contatto il cibo con il limone. Oggi ai fornelli, però, c’era Dayane Mello ed ha usato proprio il limone per insaporire la carne. L’ex velino appena l’ha saputo lo ha fatto presente alla modella e le ha chiesto se avesse lavato la padella prima di preparare la sua carne e Dayane ha risposto di sì. Ad un certo punto, però, l’ex tentatore non si è sentito bene ed ha avvertito i sintomi della reazione allergica.

Pierpaolo Pretelli, come sta ora

Pierpaolo si è dovuto allontanare immediatamente dalla tavola ed Elisabetta Gregoraci lo ha seguito. A lei ha spiegato di sentire il suo orecchio tirare e si è preoccupato molto, riconoscendo il sintomo della reazione allergica. “Lo sapevo che non lo dovevo mangiare“, ha detto prima di spiegare quello che gli aveva risposto Dayane. L’ex velino è andato poi in confessionale per chiedere un medicinale che potesse fermare l’orecchio dal gonfiarsi ulteriormente ed Elisabetta ha affrontato la Mello.

La Gregoraci ha affrontato Dayane che, anziché tranquillizzare tutti, ha minimizzato la cosa dicendo che: “È una cosa del suo cervello, perché non c’era limone nella sua carne”. Secondo la Mello la reazione allergica di Pierpaolo Pretelli sarebbe soltanto psicosomatica e, dopo aver risposto ad Elisabetta, è tornata a mangiare come nulla fosse. Sul Twitter sono piovute le accuse nei suoi confronti e nessuno ha gradito il suo comportamento, accusandola di scarsa sensibilità e menefreghismo. L’ex velino ora sembra stare meglio, ma ha detto che si tranquillizzerà del tutto domani perché nelle prossime ore il suo orecchio potrebbe ancora gonfiarsi.