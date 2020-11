Zenit Lazio Champions League: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Zenit San Pietroburgo e Lazio è valido per la terza giornata della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la nefasta giornata di ieri, con due sconfitte per le italiane in Champions League, di misura l’Inter a Madrid col Real e con tanto di goleada l’Atalanta in casa contro il Liverpool, stasera tocca alle altre due italiane, ovvero Lazio e Juventus provare a riscattare i deludenti risultati del martedì di coppa.

Comincia la Lazio, che vede fare a meno di diversi uomini, ma che – orfana tra gli altri di Immobile e Luis Alberto – va in Russia per affrontare lo Zenit San Pietroburgo, al momento fanalino del girone senza aver raccolto nemmeno un punto. Quattro sono invece finora i punti dei biancocelesti nel girone.

Precedenti di Zenit – Lazio e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Gazprom Arena di San Pietroburgo tra i padroni di casa dello Zenit e gli ospiti biancocelesti della Lazio è in esclusiva su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sfida inedita tra queste due squadre, mentre per quanto concerne la formazione russa contro le italiane vanta una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Sul fronte biancoceleste, non abbiamo nessuna sconfitta contro formazioni russe: una vittoria e un pareggio contro il Rotor Volgograd nella Coppa UEFA del 1997, quindi due pareggi contro la Lokomotiv Mosca nella Coppa delle Coppe del 1999.

Zenit e Lazio, le due squadre in campo: le formazioni

Semak e Inzaghi stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

ZENIT (4-1-4-1): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Barrios; Erokhin, Ozdoev, Wendel, Kuzyaev; Dzyuba.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi.