Papa Francesco | vice prete lo attacca | È un eretico che va convertito’

Un sacerdote si è scagliato con estrema durezza contro Papa Francesco in occasione di una messa. Bergoglio viene bollato come “eretico da convertire”.

È polemica per quello che è accaduto a Borgio Verezzi, piccola località situata in provincia di Savona, in Liguria. Qui infatti il vice parroco, nel corso di una messa, si è scagliato con parole forti contro Papa Francesco. Il religioso ha accusato il Sommo Pontefice di essere “un eretico che deve essere convertito”.

A queste deliranti esternazioni ha subito posto un freno il parroco, titolare della parrocchia, che ha stoppato prontamente il suo vice. L’omelia celebrata domenica 1° novembre in occasione della festività di Ognissanti però non è potuta andare avanti come normalmente avviene. I fedeli hanno abbandonato la chiesa nel breve volgere di pochi minuti, esterrefatti ed anche infastiditi da quanto si sono ritrovati a dovere assistere. Il vescovo di Albenga-Imperia, Monsignor Guglielmo Borghetti, ha condannato il comportamento del vice parroco, annunciando delle immediate azioni disciplinari. “Nessuno mai dovrebbe permettersi di esclamare parole del genere contro Bergoglio, specialmente se si tratta di un sacerdote”.

Papa Francesco, le sue affermazioni recenti sulle unioni civili non sono piaciute ad alcuni

Il contestatore del Papa verrà presto rimosso dal suo ruolo di vicario della parrocchia di Borgio Verezzi. Il motivo di tanto astio generato nel vice parroco nei confronti di Papa Francesco oggi sta nelle recenti affermazioni che lo stesso Bergoglio ha rilasciato pochi giorni fa in materia di unioni civili. Per l’83enne vicario di Dio in Terra anche le coppie dello stesso sesso hanno diritto ad un riconoscimento ufficiale. “Si tratta di figli di Dio che hanno diritto, come tutti gli altri, ad avere una famiglia”. Smentita però una affermazione di Papa Francesco sulla necessità di dovere creare una legge in materia di unioni civili. Una nota del Vaticano risalente al 1° novembre ha precisato come queste ultime dichiarazioni “siano state estrapolate in un contesto diverso”.

