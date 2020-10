Coronavirus, contagiate Guardie Svizzere: timori per Papa Francesco

By

Allerta Coronavirus anche in Vaticano, contagiate Guardie Svizzere: timori per Papa Francesco, che non indossa la mascherina.

Timori per Papa Francesco, 83 anni, dopo che quattro membri della sua Guardia Svizzera sono risultati positivi al Coronavirus. La conferma dei contagi arriva in queste ore dalla Sala Stampa della Santa Sede. Papa Francesco, 83 anni, è molto suscettibile al Covid-19 a causa della sua età.

Leggi anche: Coronavirus Italia | il Covid aumenta tra rave matrimoni e feste no mask

Le guardie sono ora in isolamento mentre si riprendono dal virus. Il Vaticano sta seguendo coloro che sono stati in contatto con le guardie. Si è temuto per la salute del Papa a marzo dopo che un membro del suo staff è risultato positivo. Durante una funzione del Mercoledì delle Ceneri nella Basilica di San Pietro, il Papa è stato visto soffiarsi il naso, tossire e stropicciarsi gli occhi.

Leggi anche: Coronavirus, stop solo agli sport amatoriali: prevale la linea Spadafora

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Papa Francesco senza mascherina per il Coronavirus: è polemica

Le immagini televisive lo hanno mostrato tossire e starnutire mentre pronunciava una benedizione in Piazza San Pietro in Vaticano dopo essere stato lontano dai riflettori per quattro giorni. Fu anche costretto a sospendere un ritiro quaresimale: “Purtroppo un raffreddore mi costringerà a non partecipare quest’anno. Seguirò le meditazioni da qui”, aveva detto all’epoca Papa Francesco.

Papa Francesco ha incontrato oggi il cardinale George Pell, accogliendolo per un’udienza privata nel Palazzo Apostolico dopo la condanna per abuso sessuale del cardinale e la successiva assoluzione in Australia. Nessuno dei due uomini indossava una maschera protettiva, nonostante l’aumento delle infezioni da Coronavirus nella regione Lazio che circonda il Vaticano e le quattro guardie risultassero positive al test.