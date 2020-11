Grave lutto nella fiction: morto Dietrich Adam, recitò in diverse serie tv e soap opera come Tempesta d’amore.

Non ce l’ha fatta a superare la malattia e si è spento nelle scorse ore Dietrich Adam, attore tedesco di 67 anni. Aveva recitato in diverse fiction e soap opera di successo. Tra queste ci sono ad esempio Squadra Speciale Cobra 11 e Tempesta d’amore. La conferma del suo decesso è arrivata nelle scorse ore dalla sua famiglia.

Adam ha completato un corso di recitazione presso l’Università di musica e teatro di Hannover, prima di intraprendere una lunga carriera che lo ha portato a essere un volto amatissimo dal pubblico anche in Italia. Con una serie di post sul profilo Instagram dell’attore, è stato il fratello ad annunciarne il decesso.

Chi era Dietrich Adam: ritratto dell’attore scomparso

L’attore è stato personaggio seriale di moltissime fiction e soap opera di successo nel suo Paese: oltre 400 gli episodi di Die Anrheiner, una soap opera mai trasmessa in Italia. Quindi è stato nel cast della soap opera Tempesta d’amore, nel ruolo di Friedrich Stahl: quasi un migliaio le puntate in cui è apparso, a partire dalla tredicesima stagione e dalla puntata numero 1784. Tra le altre interpretazioni anche quella in My Life – Segreti e passioni, trasmessa per la prima volta in Italia nel 2008.

Le altre serie tedesche in cui è apparso sono poi Il commissario Zorn, Finalmente arriva Kalle, Il commissario Schumann, Il medico di campagna, Il nostro amico Charly. Da maggio a settembre 2012 ha interpretato il ruolo dell’armatore Jan Ahlsen nella telenovela tedesca La strada per la felicità, sequel della prima omonima soap, trasmesso in Italia da Raitre in quello stesso anno, a partire da dicembre. Dal 2001 al 2010 è stato Frederik Grundmann nel poliziesco Squadra Speciale Cobra 11.