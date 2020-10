Una serata alquanto movimentata nella casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare Guenda Goria ha fatto un incontro davvero spaventoso.

Dalla Casa del Grande Fratello Vip arrivano racconti davvero intriganti. Al centro dell’attenzione si trova Guenda Goria. La ragazza sembrerebbe essersi imbattuta in un vero e proprio fantasma. Scopriamo insieme tutto quello che è successo e quali sono state le reazioni dei concorrenti.

Leggi anche->Guenda Goria, il racconto clamoroso del suo ex: “Che dramma”

Proprio così, stiamo parlando di presenze inquietanti e misteriose all’interno della Casa. Al momento del gelido racconto, la protagonista Guenda, la mamma Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, ed Elisabetta Gregoraci si trovavano a tavola tutte insieme. L’ex moglie di Flavio Briatore ha cominciato a manifestare un po’ di preoccupazione nei confronti della Goria, evidentemente assente e distratta.

Leggi anche->GF Vip 2020 | Mario Balotelli contro Guenda e la Ruta sui social | FOTO

La Gregoraci ha dunque domandato alla ragazza se fosse tutto okay, o se qualcosa la stesse turbando particolarmente. Guenda non ha allora esitato a raccontare che cosa le stesse passando per la testa, lasciando tutti completamente spiazzati. “Sono su un altro pianeta, visualizzo delle figure accanto a voi.” ha esordito. “Sono su un piano extra-sensoriale. Vedo una donna mora, vestita di nero, con un velo nero, anziana. La vedo vicino ad Elisabetta.” ha continuato. “Lasciamo perdere. È un po’ triste, poi te la descrivo bene”.

Leggi anche->Guenda Goria, ancora accuse: “Dice bugie, è una recita”

Elisabetta Gregoraci è apparsa completamente scioccata di fronte alla confessione di Guenda. La donna ha collegato subito la figura descritta dalla ragazza alla madre, passata a miglior vita non molto tempo fa. Pare proprio che l’ex di Briatore sia rimasta turbata all’idea della presenza vestita di nero al suo fianco.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le confessioni di Guenda Goria al GF Vip: la reazione dei follower

In seguito al racconto di Guenda sulla visione della presenza misteriosa al fianco di Elisabetta Gregoraci, il pubblico italiano si è scatenato. Sui social sono infatti apparsi numerosissimi commenti in merito all’accaduto. Anche qualche acida e sarcastica battutina si è fatta avanti, per non parlare dell’associazione del fantasma ad uno dei travestimenti indossati da Cristiano Malgioglio nelle scorse edizioni del GF.