Flavia Vento rompe il silenzio: “Non perdono Francesco Oppini”

Flavia Vento ha scelto di rompere il silenzio su Francesco Oppini, sostenendo di non riuscire a perdonarlo.

In questi ultimi giorni Francesco Oppini ha fatto parlare di sé per delle frasi maschiliste rivolte contro Flavia Vento e Dayane Mello, che hanno fatto infuriare i telespettatori del “Grande Fratello Vip“.

Francesco Oppini si è scusato immediatamente, ammettendo di aver commesso una leggerezza ma, mentre Dayane Mello l’ha perdonato subito, non si può dire lo stesso di Flavia Vento. Quest’ultima ha pubblicato poco fa su Instagram un post nel quale attacca il figlio di Alba Parietti, nel quale ha fatto sapere di non poter accettare le scuse di Oppini, in quanto nessun uomo dovrebbe parlare in quel modo ad una donna. “Le sue scuse non le accetto e non accetto più che nessun uomo parli così a nessuna donna“, ha scritto la Vento.

Flavia Vento contro Francesco Oppini per le frasi inaccettabili

Nel lungo sfogo di Flavia Vento, pubblicato su Instagram, si è domandata perché Francesco Oppini, concorrente del “Grande Fratello Vip“, si sia permesso di dire che lei meriti di essere “ammazzata di botte”: “Come mai si permette di dire che dovrei essere ammazzata di botte? Ma stiamo scherzando o questo mondo è finito?“.

Flavia Vento è seriamente arrabbiata con Francesco Oppini e non è la sola, anche il padre Franco l’ha criticato a “Pomeriggio Cinque“. La Vento ha concluso asserendo di aver riflettuto molto prima di scrivere il suo sfogo pubblico: “Ma ho capito che dovevo parlare io!“. L’ex concorrente del “GF Vip” non ha nascosto di considerare le dichiarazioni del ragazzo inaccettabili: “Non posso accettare simili frasi dette da Francesco Oppini. Sono frasi gravi“. Si attende di vedere se Alfonso Signorini le darà la possibilità di confrontare Oppini sulla faccenda.