Francesco Oppini, pace con Dayane Mello: “Meritavo di uscire”

Pace fatta tra Francesco Oppini e Dayane Mello dopo la frase sessista: arrivano le scuse nella casa del GF Vip.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Francesco Oppini, figlio degli attori Franco Oppini e Alba Parietti, chiede scusa per le frasi pronunciate. In particolare, aveva rivolto delle parole offensive nei confronti di Dayane Mello. Questa nella casa lo affronta e ricorda che lui è la seconda persona a offenderla dopo Mario Balotelli.

Nel corso della discussione avuta all’interno della casa più famosa d’Italia, alla fine il figlio della Parietti chiarisce che quello “non è il mio modo di pensare”. A questo punto, la modella brasiliana lancia un invito: “Facciamo così? Mettiamo una pietra sopra, perché tutti noi sbagliamo? Io ti scuso”.

Pace fatta tra Francesco Oppini e Dayane Mello: cosa si sono detti

Ha quindi proseguito la modella: “L’importante è che non si ripeta, non è che poi qualcuno fa una battuta e si ricomincia…”, al che il giovane figlio d’arte rileva: “Ti chiedo scusa per quello che ho fatto, so che ho ferito una persona con cui peraltro avevo stabilito un rapporto di un certo tipo”. Ha quindi aggiunto: “Ma a prescindere da questo, una battuta del genere non può passare come una roba da niente. Perché è una brutta roba, che faceva cagare”.

“Tu stai facendo un percorso qua dentro con me, pensi che io in questi quattro giorni che non parliamo sono stata bene?”, gli ha chiesto ancora Dayane Mello. Ha aggiunto poi: “Abbiamo sbagliato entrambi ma mettiamoci una pietra sopra”. Francesco Oppini quindi: “Questa cagata che ho detto non fa di me una bella persona”. Ha poi concluso: “Ho sbagliato, meritavo di andare a casa”.