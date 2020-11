Ferencvaros Juventus Champions: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Ferencvaros e Juventus è valido per la terza giornata della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la nefasta giornata di ieri, con due sconfitte per le italiane in Champions League, di misura l’Inter a Madrid col Real e con tanto di goleada l’Atalanta in casa contro il Liverpool, stasera tocca alle altre due italiane, ovvero Lazio e Juventus provare a riscattare i deludenti risultati del martedì di coppa.

Leggi anche: Francesco Totti positivo al Coronavirus: aveva perso il padre pochi giorni fa

Alle 21.00 la Juventus campione d’Italia va in Ungheria per affrontare il Ferencvaros, che molti ritengono sia la squadra meno forte del girone. Appena un punto per gli ungheresi nelle prime due partite, mentre i bianconeri, dopo la pesante sconfitta contro il Barcellona provano a riprendere la corsa alla qualificazione.

Leggi anche: Ibrahimovic testimonial contro il virus | ‘Tu non sei Zlatan’ VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Ferencvaros – Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera alla Puskas Arena di Budapest tra i padroni di casa del Ferencvaros e gli ospiti bianconeri della Juventus campione d’Italia è in esclusiva su Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sfida con un solo precedente tra queste due squadre: infatti Ferencvaros e Juventus si sono affrontate soltanto una volta in gare ufficiali, era la Coppa delle Fiere 1964/65 e quella sfida è stata vittoria del Ferencvaros per 1-0. In generale con le ungheresi i bianconeri non hanno buoni precedenti: c’è anche un doppio pareggio contro l’Ujpest in Coppa Campioni 1972/73 e allora passò la Juve per la differenza reti.

Ferencvaros e Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Rebrov e Pirlo stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni:

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Laidouni, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Nguen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.