Antonella Elia | Rita Dalla Chiesa e la Brandi la attaccano | ‘Una iena’

Arrivano forti critiche ad Antonella Elia per i suoi atteggiamenti nelle vesti di opinionista del GF Vip. Il motivo è presto spiegato.

Finisce sotto il fuoco incrociato, Antonella Elia. Ed a ‘sparare’ sono Rita Dalla Chiesa e Matilde Brandi. Tutto è da imputare a quella che viene ritenuta una condotta poco corretta al ‘Grande Fratello Vip 2020’, dove la ex concorrente quest’anno riveste i panni di opinionista in studio.

Alle due non stanno affatto piacendo gli atteggiamenti della ex valletta di Mike Bongiorno (divenuta poi apprezzata attrice di teatro). La posizione di chi può giudicare da una poltrona in studio (in questo Antonella Elia ha ereditato il ruolo accanto a Pupo da Wanda Nara, n.d.r.) pare abbia portato la 57enne di Torino a lasciarsi andare un pò troppo. Sono stati diversi gli scontri che lei ha avuto con alcuni concorrenti del GF Vip 2020. Uno degli ultimi casi riguarda Elisabetta Gregoraci, che è culminato con un pianto a dirotto da parte di quest’ultima. Rita Dalla Chiesa ha scritto sul suo profilo Twitter quanto segue. “Ma chi è’ che finge davvero al GFVip? Non certo Elisabetta Gregoraci. Adesso basta attaccarla su Briatore. Troppo facile. Trovate un altro sistema per finire sotto i riflettori. E meno male che le donne dovrebbero essere solidali fra di loro. Ma che iene”.

Antonella Elia, critiche aspre nei suoi confronti

Parole pesantissimi, veri e propri siluri, ai quali ha fatto seguito il contenuto di una intervista da parte di Matilde Brandi, che accusa la Elia di “recitare un copione”. A suo dire Antonella prenderebbe strategicamente di mira questo o quel personaggio della casa, il più delle volte donne. Prima era toccato a Stefania Orlando, ma i telespettatori del GF Vip 2020 si sono schierati in favore dell’ex moglie di Andrea Roncato. “Quindi la Elia ha concentrato i suoi ‘sforzi’ contro di me”, dice la Brandi. “Prima che iniziassimo questa esperienza nel reality mi aveva mandato un messaggio, dicendosi felice della mia partecipazione. E quando partecipava agli aperitivi con le mie amiche mi chiedeva di invitarla sempre. Anche a ‘Tale e Quale Show’ mi sono sempre schierata dalla sua parte”. Poi questo atteggiamento che viene ritenuto quanto meno bizzarro.

