Alba Parietti insulta Antonella Elia su Instagram, ma sbaglia profilo

Alba Parietti è tornata a criticare Antonella Elia su Instagram: pubblicando alcuni screen cattivi nei suoi confronti, ha confuso un profilo di fans con quello ufficiale.

L’odio che scorre tra Alba Parietti e Antonella Elia è ormai più che palese. Tra le due non scorre buon sangue, e la situazione si è fatta particolarmente difficile da quando l’opinionista del Grande Fratello VIP ha definito Francesco Oppini (figlio di Alba) “viscido”. Dal commento è nato uno scontro ancora senza fine, che negli ultimi giorni ha raggiunto anche i social e i fans delle due donne. Oppini è uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del reality: ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, furbo e sempre attento alle dinamiche della casa. Antonella Elia, però, non sembra apprezzare la sua tecnica di gioco, e durante una diretta l’ha definito “viscido”. Secondo la Elia, infatti, il ragazzo è un doppiogiochista e si è approfittato di Tommaso Zorzi, baciandolo solo per riscattare la sua immagine dopo la brutta figura fatta durante lo scherzo in cui Zorzi aveva finto di essere innamorato di lui.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Francesco Oppini Viscido, Alba Parietti Furiosa con Antonella Elia

Alba Parietti critica i commenti di Antonella Elia su Instagram, ma non era Antonella Elia

Alba Parietti non ha mai smesso di criticare Antonella Elia, e di recente si è scagliata di nuovo addosso all’opinionista su Instagram. Alba ha pubblicato alcuni screenshot in cui viene pesantemente insultata e presa in giro da un profilo che, probabilmente, pensava essere quello ufficiale di Antonella. “Davanti a tanta stupidità e tanta volgarità gratuita, non posso che provare compassione. Impossibile anche scherzare o pensare di poter ragionare educatamente, manca quel minimo di intelligenza e civiltà indispensabile. Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza”, ha scritto la Parietti accanto agli screen pubblicati. Ma non si trattava della Elia, bensì di un gruppo di sue fans che hanno creato un profilo Instagram dedicato alla loro beniamina. I follower delle due showgirl sono subito intervenuti nel litigio, spiegando ad Alba che Antonella non avrà mai modo di gestire i contenuti pubblicati dalle sue fans.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!