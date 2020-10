Antonella Elia, matrimonio in vista con Pietro Delle Piane: la verità

Antonella Elia sembra essere pronta per compiere il grande passo con il fidanzato Pietro Delle Piane. Vediamo cosa programma la coppia.

La storia d’amore tra Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane sembra destinato a continuare anche dopo la loro partecipazione a “Temptation Island“, che ha messo a dura prova il loro rapporto. I due, infatti, si sono separati una volta giunti alla fine del percorso sull’isola delle tentazioni.

Dopo l’avventura a “Temptation Island“, per Antonella Elia e Pietro Delle Piane c’è stato bisogno di tempo per rimettere in piedi la loro relazione. L’opinionista del “Grande Fratello Vip” aveva dichiarato in un’intervista di qualche settimana fa di star rivedendo l’attore in modo diverso, ma il settimanale Chi ha lanciato uno scoop ben diverso. Sembrerebbe, infatti, che la coppia sia addirittura pronta ad arrivare all’altare. La Elia tra una diretta del “GF Vip” e l’altra, infatti, sembrerebbe approfittarne per fare delle passeggiate con il suo compagno e, sul settimanale di Alfonso Signorini, si legge che: “Tra loro è tornato il sereno e le baruffe di Temptation sono ormai acqua passata. Nozze in vista?“.

Antonella Elia pronta al matrimonio?

Antonella Elia e Pietro Delle Piane potrebbero coronare il loro sogno di sposarsi, eppure per la coppia non è ancora il momento. Probabilmente non dipende dalla loro volontà ma, piuttosto, dalle nuove misure restrittive anti-Covid varate nell’ultimo DPCM in vigore dallo scorso 26 ottobre e valide fino al 24 novembre prossimo, che vietano banchetti e ricevimenti per eventi come i matrimoni. La coppia potrebbe scegliere di sposarsi senza festeggiamenti, ma non sarebbe lo stesso senza avere amici e familiari al proprio fianco.

Quella tra la Elia e il compagno Pietro Delle Piane è una storia travagliata che, dopo “Temptation Island“, ha rischiato di giungere al capolinea. I due fortunatamente però sono riusciti a riavvicinarsi e hanno deciso di non mettersi fretta e fare le cose con calma. Il matrimonio, però, potrebbe essere previsto in seguito alla fine del “Grande Fratello Vip“, dove la showgirl sta lavorando come opinionista al fianco di Pupo.