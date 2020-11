All Together Now, chi è Antonio Marino: età, foto, carriera

Antonio Marino è uno dei nuovi concorrenti di All Together Now ed è già conosciuto sul piccolo schermo per la sua partecipazione ad X-Factor.

Antonio Marino è tra i nuovi concorrente di “All Together Now“, arrivato alla sua terza edizione. Fin dai bambino è stato vittima di bullismo a causa del suo peso anche se, per lui, non è mai stato un problema. Ha partecipato ad “X-Factor” dieci anni fa e, in seguito, ha anche provato a cambiare strada, ma non riesce a seguire un percorso diverso dalla musica.

La passione di Antonio Marino è iniziata quando era bambino e cantava le canzoni di Julio Iglesias o quelle de Lo Zecchino d’Oro. Per lui ogni occasione era buona per esibirsi: a scuola, nelle feste di famiglia o davanti ad uno specchio. Quando partecipò per la prima volta ad un festival locale, iniziò il suo viaggio nel mondo della musica. Entrato nella scuola di canto del maestro Gianfranco Caliendo, il suo prima “papà artistico”, ha dato avvio al percorso di studio, approfondito a Roma con altri insegnanti, come Maria Grazia Fontana. La sua prima grande occasione arriva con l’audizione per il musical “C’era una volta scugnizzi” di Claudio Mattone, un viaggio che durerà per 3 anni.

Antonio Marino, la partecipazione a X-Factor

Antonio Marino oggi vive a Roma, oltre che nella sua Napoli e nella Capitale è entrato tra i membri della “Compagnia delle stelle” del Teatro Sistina, prendendo parte ad una serie di lavori musicali inediti diretti da Lino Moretti. Nel 2008 ha partecipato ai provini di “X-Factor” ed è stato scelto inizialmente come concorrente da Simone Ventura, che lo definì “il sole di Napoli“. La sua interpretazione di “Di sole e d’azzurro” rimase a lungo ai primi posti delle classifiche.

Attualmente il giovane sta lavorando ad un primo progetto di inediti ed ha ricevuto complimenti da grandi artiste come Loredana Bertè, Giorgia e Laura Pausini. Da questa sera parteciperà alla terza edizione di “All Together Now“, condotto da Michelle Hunziker.