Devid Salvadori: chi è il compagno di Nadia Fanchini

Cosa sapere su Nadia Fanchini, chi è l’ex sciatrice azzurra: la carriera del compagno Devid Salvadori, maestro di sci.

Attualmente allenatore di sci alpino con una discreta carriera alle spalle, Devid Salvadori è il compagno dell’ex sciatrice Nadia Fanchini, diventata mamma a dicembre 2019. L’ex atleta ha disputato anche il Mondiale juniores nel 1997: ha chiuso 10° in supergigante e 16° in discesa.

Leggi anche: Nadia Fanchini, chi è: carriera e vita privata, sorelle e gravidanza

Forte soprattutto nel gigante, ha ottenuto anche diversi piazzamenti molto buoni: giovanissimo è arrivato sesto nel gigante di Crevacol, prova valida per la Coppa del Mondo, disputata il 21 febbraio 1996. Quarto a Piancavallo nel SuperG del 12 dicembre 1997, il 2000 è stato il suo anno migliore, coronato da una due giorni incredibile a Solda.

Leggi anche: Marta Bassino, chi è: vita e carriera della sciatrice italiana

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nadia Fanchini: suo marito è Devid Salvadori, grande maestro di sci

Salvadori il 7 aprile giunse infatti quarto nello slalom gigante su quella pista, poi si è ripetuto il giorno dopo arrivato addirittura terzo. Un altro podio lo ha conquistato il primo febbraio 2001 nel gigante dell’Abetone. L’ultimo piazzamento di rilievo è invece un settimo posto sempre in gigante, il 28 marzo 2001 a San Martino di Castrozza. Conclusa l’attività agonistica si è dedicato all’insegnamento dello sci a livelli professionistici.

Tra i suoi allievi, che ha portato anche a livelli davvero eccezionali, ci sono stati negli anni Sofia Goggia, Claudio Ravelli e Sabrina Fanchini. Da allenatore, ha avuto allievi che hanno conquistato in questi anni titoli italiani a ripetizione. Ha anche allenato la squadra delle Alpi Centrali prima di approdare in Nazionale, come allenatore. In particolare, allena la squadra in Coppa Europa, dividendosi tra impegni lavorativi e famiglia.