Romina Power, ancora un post per Ylenia: “Il giorno in cui è nata”

Romina Power pubblica un altro post in ricordo della figlia Ylenia. Quella di oggi è la foto scattata subito dopo la sua nascita.

Solo chi come lei ha perso una figlia può capire il dolore che da quasi 27 anni prova Romina Power. La sua storia è nota in tutto il mondo, poiché le ricerche e le indagini sulla scomparsa di Ylenia Carrisi sono state condotte per diversi anni, in più parti del globo. Da qualche anno a questa parte il caso è stato congelato, ma il cuore di mamma non si stanca di cercare la figlia e anche in questo 2020, Romina rinnova il suo impegno.

Lo scorso anno Romina ha spiegato di essere conscia del fatto che dopo tutti questi anni la figlia potrebbe anche essere morta, ma sente in cuor suo che c’è una speranza di rivederla e non vuole abbandonarla. Così ogni anno, nel mese di novembre (Ylenia è nata il 29 novembre del 1970), la cantante americana comincia a condividere immagini e messaggi diretti alla figlia. Vuole farle capire che non è mai stata dimenticata e che se volesse tornare verrebbe accolta con gioia e amore.

Romina Power, la foto di Ylenia nel giorno in cui è nata

Visualizza questo post su Instagram November 29 , 1970 Ylenia arrived ❤️ Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 2 Nov 2020 alle ore 9:33 PST

Già ieri Romina aveva condiviso una foto di Ylenia neonata, oggi però la cantante ha deciso di pubblicare lo scatto del giorno in cui la figlia è nata. Nella foto si vede la piccola in braccio alla mamma, con il papà sorridente e felice che sorride alla fotocamera. Un quadretto familiare bellissimo, che mostra ancora una volta la gioia di quei momenti. Accanto allo scatto la Power scrive: “29 Novembre 1970, arriva Ylenia”. Nessuno dei suoi fan ha commentato il post, ma sono in migliaia quelli che hanno messo mi piace.