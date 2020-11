Lockdown, il professor Locatelli: “Il coprifuoco chiamatelo in un altro modo”

Novità davvero importanti con le misure restrittive prese dal governo. Il nuovo Dpcm andrà in vigore a breve, la verità del professor Locatelli

Nelle prossime ore andrà in vigore un nuovo Dpcm. Il Premier Conte ha parlato alla Camera svelando le nuove misure restrittive che verranno prese. E così lo stesso Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts), ha svelato i provvedimenti che verranno presi ai microfoni di Adnkronos Salute: “La parola coprifuoco va evitata perché le persone pensano subito ad una restrizione delle libertà. Bisogna intendere come se fossero restrizioni di movimento, così sarebbe meglio”. Poi ha aggiunto: “Non si mettono in discussione le libertà delle persone, ma si agisce sulla possibilità di movimento a causa della situazione epidemiologica”.

Successivamente lo stesso Locatelli ha svelato il perché delle nuove misure restrittive prese: “Quello che ha sempre guidato l’azione del Governo e del premier Conte è il criterio di ragionevolezza. Se crescono sempre di più i casi di positività al Covid-19, è importante prendere provvedimenti. Il Cts ha dei compiti specifici rispetto a quello che fa la politica. Noi dobbiamo in sostanza supportare il Governo con le analisi tecniche, con i consigli e le raccomandazioni. La politica ha l’onore e l’onere di prendere delle decisioni, perché poi ci sarà una confusione di ruoli. Va chiarito l’aspetto”. Infine, ha concluso: “Bisogna garantire a tutti gli italiani un Natale più sereno. Ma nessuno sa come sarà, non ho la sfera di cristallo per saperlo”.