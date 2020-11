Incidente stradale | schianto in mattinata | c’è una vittima

Un grave incidente stradale si conclude con il decesso di una persona. Le forze dell’ordine sono al lavoro per capire il motivo della tragedia.

A seguito di un grave incidente stradale avvenuto in Calabria, un uomo è morto in tragiche circostanze. E senza che i soccorritori medici del 118 potessero fare qualcosa per salvargli la vita. La vittima aveva 42 anni e stava viaggiando tra le località di Cassano allo Ionio e Francavilla Marittima. Entrambe le località sono situate in provincia di Cosenza.

All’improvviso la vettura da lui condotta, una utilitaria, è andata a schiantarsi contro un tir che lo precedeva. L’impatto è risultato mortale per il conducente dell’auto di piccole dimensioni. Nessuna conseguenza eccessivamente preoccupante invece per l’autotrasportatore al volante del camion. L’uomo è stato comunque portato per delle osservazioni a scopo cautelativo all’ospedale di Castrovillari, a causa di qualche escoriazione rimediata.

Incidente stradale, la vittima è deceduta sul colpo

L’incidente stradale ha visto il 42enne morire sul colpo. Subito il posto interessato dal sinistro ha visto l’arrivo delle forze dell’ordine e di una ambulanza. I carabinieri di stanza nella stazione di Francavilla Marittima hanno chiuso il tratto interessato dall’incidente, provvedendo a svolgere i rilievi del caso. Si lavora per cercare di stabilire le cause dell’incidente. E per capire se possano centrare fattori come l’alta velocità, la eventuale mancata osservanza della distanza di sicurezza o anche qualche altro elemento imprevisto da imputare all’autista del mezzo pesante. Si tratta solo dell’ultimo episodio drammatico avvenuto nel corso degli ultimi giorni sulle strade italiane.

