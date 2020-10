Puglia, incidente tragico: mamma di 47 anni muore sul colpo

Un incidente davvero pauroso avvenuto sulle strade italiane: una mamma di 46 anni ha perso la vita sul colpo, da chiarire le dinamiche

Ancora una tragedia avvenuta poche ore fa sulle strane italiane. Come riportato dal portale “Leggo” lungo la strada provinciale numero 9 che collega la ex statale 16 e la frazione di Speziale a Cisternino in Puglia, nel tardo pomeriggio ha perso la vita una donna di 46 anni, originaria della Romania, ma da tempo residente a Cisternino, mamma di un ragazzo di 17 anni. Ora andranno chiarite logicamente le dinamiche dell’incidente. Inoltre, la donna lavorava come bracciante agricola e stava tornando dal lavoro. La 46enne si trovava così alla guida di un furgone Ford Transit: improvvisamente ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro un muretto.

Puglia, da chiarire le dinamiche dell’incidente

La donna è morta sul colpo e così è stata estratta dalle lamiere da due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. L’ambulanza del 118 di Cisternino è arrivata quando era già troppo tardi con i sanitari che hanno potuto solo accertare il decesso della mamma del 17enne. I carabinieri hanno eseguito i rilievo di riti da parte del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fasano in collaborazione con i militari dell’Arma della Stazione di Cisternino come svelato dal portale “Quotidiano Di Puglia“. Infine, andranno chiarite le dinamiche del tragico incidente.