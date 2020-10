Denis Dosio contro gli autori del GF Vip, non dovevano farlo

Denis Dosio dopo la sua eliminazione è tornato a parlare del GF Vip, andando contro il programma e i suoi autori.

Tra i vari vip che si sono scagliati contro il “Grande Fratello Vip“, in particolare, il comportamento della redazione e degli autori del programma, c’è anche Denis Dosio che ha espresso il suo disappunto sui social.

Denis Dosio non è d’accordo sulla sua eliminazione, causata da un “intercalare alle 3 di notte“, quando il calciatore Mario Balotelli si è permesso di pronunciare in diretta televisiva delle frasi sessiste nei confronti della concorrente della Casa Dayane Mello e non è stato ripreso. “Che bello fare passare pessime battute sessuali in prima serata come un momento di risata mentre un’intercalare alle tre di notte come una blasfemia“, scrive l’influencer sul suo profilo Twitter.

Denis Dosio infuriato con il GF Vip

Moltissimi hanno supportato l’indignazione di Denis Dosio sui social, prendendo le sue parti. Il giovane influencer ha postato la risposta ricevuta da un utente, rincarando la sua prospettiva: “L’obiettivo non è quello di smer***e qualcuno, ma voi che mi conoscete bene sapete che non mi sono mai fatto problemi a esprimere la mia opinione. Perché dovrei farlo proprio ora?“, ha ribadito riguardo alla sua opinione sul “Grande Fratello Vip“.

Sui social, intanto, le accuse per Mario Balotelli non si sono fermate. Nonostante il suo post di scuse, le parole che ha pronunciato non vanno giù a tantissimi telespettatori, tra i quali ci sono anche i fans di Denis Dosio, che sono notevolmente indispettiti. Si attende la puntata in onda questa sera per scoprire se il giovane interverrà direttamente per dire la sua o meno.