Fortuna Esposito morta a 21 anni per arresto cardiaco: lutto gravissimo

Fortuna Esposito era originaria di Marano, un Comune a nord di Napoli. E’ stata trasportata questa mattina all’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dopo aver sofferto di un malore a casa. A chiamare l’ambulanza erano stati i genitori.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate, la giovane avrebbe subito un arresto cardiaco che le è stato fatale, nonostante i tentativi dei medici del Pronto Soccorso di rianimarla. Il corpo di Fortuna Esposito è stato disposto per il sequestro e sarà sottoposto ad un esame autoptico nelle prossime ore per poter accertare con assoluta sicurezza la causa della morte. La giovane 21enne di Marano soffriva di asma e, secondo le prime analisi, è emerso che Fortuna ha accusato un malore improvviso mentre era nella propria abitazione.

Le condoglianze per Fortuna Esposito

E’ ancora da accertare il motivo della morte di Fortuna Esposito, che potrebbe aver causato l’arresto cardiaco ad una così giovane età. Per avere una risposta esaustiva, bisognerà attendere l’esito dell’esame autoptico per comprendere meglio cosa sia accaduto. Il decesso della ragazza ha scosso profondamente la comunità di Marano, che si è stretta attorno ai familiari di questa giovane.

Per la famiglia di Fortuna sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà e cordoglio per la loro terribile perdita. “Non è giusto perdere la vita in questo modo, avevi una vita davanti a te“, è scritto in un commento. “Non ci sono parole“, aggiunge un altro. “Non si può morire così giovani, è una cosa terribile“. C’è anche chi esprime le proprie condoglianze alla famiglia: “Adesso devono essere forti e superare questo tragico momento“. “Questo è un dolore immenso al quale non ci si può rassegnare“, scrive qualcuno.