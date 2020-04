Maria De Filippi in lacrime durante la finale di Amici, cosa è successo

Maria De Filippi si commuove nel leggere una lettera a Gaia Gozzi, vincitrice dell’edizione 2020 di ‘Amici’.

Si è conclusa ieri sera l’edizione di ‘Amici‘ più strana e complessa da quando il programma ha avuto inizio. Sin da prima dell’inizio del Serale Maria De Filippi ed i produttori avevano optato per una formula diversa dal solito, in cui non c’erano più squadre ma tutti i ragazzi si sfidavano tra loro. Un ulteriore cambiamento è stato imposto dalla crisi sanitaria che stiamo vivendo: le esibizioni sono state effettuate in uno studio vuoto e sono stati eliminati balli a due e le coreografie.

In un contesto surreale per una simile competizione, Maria De Filippi è riuscita in ogni caso ad intrattenere e fare commuovere il pubblico a casa. In occasione di questa finale ha infatti preparato per i ragazzi giunti fino a quel punto delle lettere. In queste la conduttrice scriveva un pensiero su di loro, sulle loro capacità su come li ha visti crescere.

Maria De Filippi in lacrime: cosa è successo

A Giulia Molino, Maria ha letto il seguente commento: “Io ti ho vista tanto sul palco e ho capito che tu hai due anime che possono sembrare contrastanti e invece sei semplicemente tu. Sei onesta, una persona per bene. Ai due ballerini che si sono sfidati per il titolo, quelli che hanno generato momenti di polemica ha detto: “Siete due grandi ballerini, avete due caratteri simili. Siete forti e permalosi. Da due settimane vi vedo finalmente insieme. o non so chi vincerà, ma sicuramente avete portato su questo palco la danza. Vincerà la danza con voi”.

Le frasi più belle, però, le ha riservate a Gaia Gozzi, vincitrice del programma: “Io e te ci siamo conosciute due anni fa. Sei venuta a una specie di casting, hai cantato, hai preso il computer e mi hai fatto sentire dei pezzi. Poi mi hai chiesto se eri pronta. Due anni fa mi è costato tanto dirti che non eri pronta. Quest’estate sei tornata con Chega ed ero felice di dirti che eri pronta. Canti dei pezzi nei quali credi. Quando finisci di cantare apri gli occhi perché hai paura di aver fatto male, di aver buttato tre anni di lavoro, di non vincere. Tu per me hai vinto perché non conta vincere Amici, ma le proprie paure“. Proprio mentre leggeva quelle parole non è riuscita a trattenere le lacrime dalla commozione.