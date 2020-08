Novità importanti in vista della prossima stagione di Amici di Maria De Filippi con il daytime che non sarà più visibile su Real Time: i motivi della rottura

Amici di Maria De Filippi è pronto ad essere protagonista in vista della prossima stagione televisiva, ma il programma non andrà in onda con il daytime su RealTime sul canale 31. Nelle scorse edizioni i stessi fan di Amici avevano la possibilità di seguire le storie degli allievi della scuola di Canale 5. Ora non sarà più possibile con gli annunci in vista del futuro, che arriveranno ben presto per capire come i telespettatori potrebbero seguire le vicende dei protagonisti.

Leggi anche –> Maria De Filippi in lacrime durante la finale di Amici, cosa è successo



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Amici di Maria De Filippi, i motivi dell’addio a Real Time

Secondo le prime indiscrezioni il daytime potrebbe tornare su Canale 5 attraverso una fascia molto ridotta rispetto all’ora su Real Time. Con Il Segreto, Uomini e Donne e la nuova edizione del Gf Vip il palinsesto è sempre molto affollato. Come svelato da Italia Oggi e come si legge da Tv Blog dopo aver interrotto la produzione di Amici in prima serata, non è stato possibile dare a Discovery le puntate del daytime. E così ci sarebbe stato l’addio con la società Fascino, dove Maria De Filippi e Mediaset sono soci allo stesso modo.