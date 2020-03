La conduttrice Maria De Filippi sotto accusa dopo la puntata di Amici di ieri e l’addio di Javier e Alexander: “Resta a casa”, chiede il pubblico.

Una puntata senza ospiti e senza pubblico ma ricca comunque di colpi di scena, quella andata ieri in onda di ‘Amici di Maria De Filippi’. Si è partiti già nel pomeriggio quando è esploso il caso Nyv.

Leggi anche –> Amici 19, colpo di scena: concorrente decide di andarsene via

Ma il vero colpo di scena è stata l’eliminazione dalla trasmissione, con tanto di veleni e code polemiche di Javier. Il ballerino si è allontanato dallo studio letteralmente infuriato dopo l’eliminazione subita.

Leggi anche –> Amici, Javier perde la testa dopo il voto della giuria: “Avete votato male”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le accuse a Maria De Filippi dopo la trasmissione di ieri

Nel day after, invece, è direttamente Maria De Filippi a finire nell’occhio del ciclone, travolta dalle critiche. Infatti, dopo l’eliminazione di Javier, c’è stata l’uscita di Valentin Alexandru, che si è auto-eliminato accusando la giuria di non essere competente. Le polemiche riguardano il particolare trattamento che riceverebbe Nicolai Gorodiskii, il cui atteggiamento – secondo il pubblico della trasmissione – destabilizzerebbe gli altri concorrenti.

Sui social, si è scatenata la bagarre polemica e sul banco degli accusati c’è in prima persona la conduttrice Maria De Filippi. Addirittura l’hashtag #restoacasa, utilizzato per chiedere alle persone di rispettare le norme di contenimento del Coronavirus, viene ribaltato in #restaacasa e rivolto alla De Filippi. Durissimi alcuni commenti su Twitter: “Quest’anno Amici è un flop, la più brutta edizione di sempre! Il mondo va al rovescio, premiano ed elogiano Nicolai che è sempre stato arrogante, presuntuoso, maleducato, si sente già arrivato e va a lezione quando gli pare! Bell’esempio per i giovani”.