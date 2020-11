Lutto nel giornalismo: morto Robert Fisk, l’inviato che intervistò Bin Laden

Robert Fisk, leggendario inviato che intervistò Osama bin Laden e grande esperto di Medio Oriente, se n’è andato all’improvviso a 74 anni.

Si p spento all’improvviso, a 74 anni, a seguito di un ictus Robert Fisk, leggendario corrispondente dal Medio Oriente dell’Independent, noto anche per le sue tre interviste negli anni ’90 a Osama Bin Laden. Il grande giornalista e scrittore britannico era ricoverato al St Vincent’s Hospital di Dublino dopo essersi sentito male venerdì scorso.

L’ultimo saluto alla storica firma dell’Independent

Nel corso della sua lunga e brillante carriera Robert Fisk ha raccontato le guerre nei Balcani, in Medio Oriente e in Nord Africa per giornali britannici. Il New York Times lo definì nel 2005 “probabilmente il più famoso corrispondente in Gran Bretagna”. Non a caso Fisk ha vinto molti premi prestigiosi nell’arco della cinquantennale carriera, tra cui il premio Orwell per il giornalismo e numerosi British Press Awards nelle categorie di reporter internazionale dell’anno e giornalista straniero dell’anno. Era molto apprezzato per la sua conoscenza e la profonda esperienza nella regione mediorientale, e spesso criticava i giornalisti che scrivevano al desk invece di avventurarsi sul campo.

Nato a Maidstone, nel Kent, in Inghilterra, nel 1946, Robert Fisk aveva preso poi la cittadinanza irlandese e aveva una casa a Dalkey, alle porte della capitale Dublino. Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001 pianificati da Bin Laden, Fisk, che parlava arabo, ha coperto per due decenni successivi i conflitti in tutto il Medio Oriente. Ma era anche noto per le sue dure critiche nei confronti di Stati Uniti e Israele. Il presidente irlandese Michael D. Higgins ha espresso nelle scorse ore la sua “profonda tristezza”. “Con la sua scomparsa il mondo del giornalismo e dei commenti informati sul Medio Oriente ha perso uno dei suoi migliori giornalisti”, ha dichiarato. “Impavido, intransigente, determinato e totalmente impegnato a scoprire la verità e la realtà a tutti i costi, Robert Fisk è stato il più grande giornalista della sua generazione. Il fuoco che ha acceso all’Independent continuerà a bruciare ”, ha scritto l’amministratore delegato Christian Broughton sul suo giornale.

