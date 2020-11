Informazione online: Web365 entra nella top five, nuovo balzo in avanti

I dati dell’Informazione online a settembre premiano ancora il nostro gruppo editoriale: Web365 entra nella top five, nuovo balzo in avanti.

Gli utenti e lettori online continuano a premiare il costante lavoro di crescita di Web365, il gruppo editoriale del quale fa parte anche Viagginews.com, e lo fanno regalandoci un’altra grande soddisfazione: infatti, la nostra realtà editoriale è risultata essere nel mese di settembre al quinto posto a livello nazionale.

Sono oggi 37 i siti dell’universo Web365, tra cui ricordiamo oltre a noi di Viagginews.com, Calciomercato.it, Chedonna.it, Chenews.it, Amoreaquattrozampe.it e molti altri. Sei le new entry a settembre: Altranotizia.it, Automotorinews.it, Cellulari.it, Ck12.it, Consumatore.com, Ilveggente.it, inran.it e vesuvius.it.

I numeri del gruppo editoriale Web365

Web365 è una realtà che con serietà e professionalità si è imposta sul mercato editoriale italiano. Lo ha fatto in questi anni grazie alla costanza e all’impegno dei suoi collaboratori: oggi il nostro gruppo editoriale si può vantare di risultati che sembravano impossibili da raggiungere. 22,8 milioni di visitatori unici a settembre, ben il 6% in più rispetto al mese di agosto, che in termini assoluti significa 1,3 milioni di visite uniche in più in appena un mese, quinto posto tra i gruppi editoriali online.

Secondo le rilevazioni di Comscore, pubblicate da Primaonline, il nostro gruppo editoriale raccoglie nel mese di settembre anche 169 milioni di pagine viste e ben 207 milioni di minuti di navigazione. Per fare un rapido raffronto, i siti di TgCom24 nel mese di settembre hanno raccolto 23 milioni di visitatori unici, quindi appena 200mila in più circa rispetto a Web365. Il “podio”, occupato da realtà editoriali che sfiorano o superano i 30 milioni di visitatori, è abbastanza distante. Ma noi pensiamo che sia più che lecito sognare.