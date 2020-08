Web365 leader nell’informazione online: balzo in avanti nei numeri

Balzo in avanti nei numeri e anche in classifica per il network Web365, di cui Viagginews.com fa parte, leader nell’informazione online.

Pubblicata nelle scorse ore la classifica del mese di giugno per quanto concerne i maggiori siti di informazione online, redatta da Comscore. La graduatoria tiene conto di quanti milioni di visitatori unici fanno accesso a ogni network.

Il primo dato che emerge riguarda una generalizzata contrazione degli accessi ai siti Internet di informazione rispetto al periodo del lockdown. Tra maggio e giugno, infatti soltanto 22 network o siti su 100 sono cresciuti, uno è stazionario e tutti gli altri sono in calo.

I numeri di Web365: aumentano le visite e sale in classifica

Tra i network in crescita c’è Web365, con i suoi 29 siti tra i quali c’è anche il nostro Viagginews.com. Il balzo in avanti è deciso: siamo passati infatti da 17,2 milioni di visitatori unici in un mese a 18,1 milioni, scavalcando IlMessaggero.it, ma soprattutto vedendo molto vicini network molto quotati come QuotidianoNet o Il Fatto Quotidiano. Costantemente nella top ten, questo mese dunque il nostro network si piazza all’ottavo posto per numero di visitatori.

L’aumento in termini percentuali è del 5% e il network si piazza al quinto posto tra i siti aggregati. Il network Web365 viene premiato soprattutto da una diversa ricerca di notizie del periodo seguito al lockdown Coronavirus. In calo infatti la ricerca della cronaca, legata soprattutto alla diffusione del contagio in Italia e nel mondo, nelle ultime settimane ad aumentare sono soprattutto notizie di cucina, lifestyle, spettacoli, motori, sport e viaggi.